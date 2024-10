Nations League, a Udine c'è Italia-Israele: migliori quote e pronostico

Quarto impegno in Nations League per l’ Italia di Spalletti , che lunedì sera a Udine (ore 20.45) sfida Israele .

Italia vincente a zero? Ecco le quote

Giovedì gli Azzurri hanno pareggiato 2-2 col Belgio, segnando più di una rete per la terza partita di fila (7 gol in totale al giro di boa del girone). È un’Italia che piace ma che deve ancora crescere in personalità per uscire indenne dai momenti più difficili.

Contro Israele, fanalino di coda del gruppo 2 e con 9 gol al passivo in 3 partite, la serata azzurra dovrebbe essere un po’ più tranquilla. A settembre gli Azzurri vinsero 2-1 sul neutro di Budapest contro gli uomini di Shimon, calati alla distanza nel match contro la Francia tanto da non effettuare tiri in porta nella seconda frazione.

Il pronostico sorride inevitabilmente all’Italia, un cui successo figura a quota 1.20 sulla lavagna Cplay, a 1.19 su Snai e a 1.17 su BetFlag.

Retegui e compagni hanno le carte in regola per chiudere in vantaggio al riposo (è già successo nel fresco precedente sopra citato). L’1 primo tempo è un’ipotesi offerta a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Elabet.

Per chi crede che l'Italia - per la prima volta in questa edizione di Nations League) - possa vincere senza subìre reti, la combo 1+No Goal è valutata 1.80 dai bookie Cplay, Elabet e StarYes.