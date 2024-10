Che Adams o Cristiano Ronaldo? Le quote dei bookie per Scozia-Portogallo

Scozia-Portogallo è il testacoda del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Ancora a zero la Tartan Army, verdetto forse troppo severo per una nazionale che contro lo stesso Portogallo e la Croazia era passata in vantaggio prima di essere ribaltata mentre, contro la Polonia, era stata condannata da un rigore al 97'.

Quote e statistiche dicono..

Altrettanto vero che se la Scozia nell'ultimo anno ha battuto solo Gibilterra in amichevole, la colpa non può essere solo degli eventi sfortunati. L'orgoglio da solo non basta a coprire le lacune palesate da McTominay e compagni anche a Euro 2024. Problemi che il Portogallo, con il suo killer instinct che gli permette di volgere in suo favore le partite in qualsiasi momento, "rischia" di acuire.

Per le quote Ronaldo (sempre a segno nelle prime tre gare di Nations League) e compagni sono gli indiscussi favoriti in questo incontro. A Glasgow il 2 si gioca a 1.57 su Cplay e Betsson, a 1.57 su Planetwin.

In questo torneo le due nazionali hanno sempre messo a referto l'Over 2,5, che in questa occasione ha una quota più bassa (intorno all'1.60) rispetto all'Under, che oscilla tra quota 2.15 e 2.20.