Nations League, pronostico e quote di Spagna-Serbia

Nella cornice del " Nuevo Arcángel " di Cordoba va in scena il confronto tra la Spagna , capolista del gruppo 4 della League A di Nations League con 7 punti, e una Serbia attualmente in terza posizione a quota 4. Le " Furie Rosse " dopo aver pareggiato all'esordio proprio contro la Serbia (0-0) hanno fatto registrare due vittorie consecutive contro Svizzera (4-1) e Danimarca (1-0).

La Serbia sabato scorso ha centrato il primo successo nel girone, il 2-0 ottenuto contro la Svizzera era stato preceduto dalla sconfitta contro la Danimarca (2-0) e il pareggio appunto con la Spagna (0-0).

Quote ok per i campioni d'Europa

Quote alla mano non sembrano esserci molti dubbi su chi riuscirà a conquistare l'intera posta in palio al novantesimo. La vittoria della Spagna paga solamente 1.35 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 8.75.

Da segnalare che la Serbia nelle precedenti 6 gare ha sempre fatto registrare l'Under 2,5 al termine del secondo tempo. L'Over 2,5 in controtendenza è proposto su Cplay a 1.70 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.72.