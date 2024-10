Serie B brasiliana, pronostico e quote di Chapecoense-Santos

Santos al comando della classifica del campionato cadetto brasiliano. La compagine bianconera vanta 56 punti in classifca frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. La capolista ora si appresta a giocare sul campo di una Chapecoense che occupa la quint'ultima posizione con 34 punti. I biancoverdi non hanno mai perso nelle ultime 5 gare disputate in casa (3 vittorie e 2 pareggi) ma complessivamente hanno conquistato soltanto 19 punti su 45 all' Arena Condá (4 successi, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Santos ha perso soltanto 5 trasferte su 15, nelle restanti 10 gare esterne il club bianconero ha fatto registrare 6 vittorie e 4 pareggi.

Poche reti in vista

Quote alla mano è la formazione ospite a partire con i favori del pronostico, il segno 2 è in lavagna mediamente a 1.80 mentre la doppia chance 1X regala un moltiplicatore pari a 1.85.

Sono soltanto 14 le reti incassate complessivamente dal Santos in trasferta, la Chapecoense (5 gol all'attivo nelle ultime 3 gare disputate davanti al proprio pubblico) dovrà impegnarsi a dovere per mettere in difficoltà la retroguardia bianconera. Più Under che Over 2,5 al termine del secondo tempo, la possibilità che il confronto tra le due squadre termini con al massimo due reti al novantesimo è offerta mediamente a 1.50.