Pronostici Championship, quote e statistiche di Leeds-Sheffield Utd

Padroni di casa favoriti

Il Leeds in casa viaggia a una media di due gol segnati a partita, i "Peacocks" all'Elland Road hanno fatto registrare per 3 volte su 4 il Multigol Casa 2-3. Difesa di ferro per lo Sheffield Utd in trasferta, l'undici biancorosso lontano dai lidi amici ha subito soltanto una rete contro il Norwich.

I padroni di casa partono favoriti a circa 1.74 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.75 (il "2" al 90' invece paga mediamente 4.05).

Da valutare la "combo" 1X+Over 1,5, un'accoppiata che su Cplay è offerta a 1.56 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.58.