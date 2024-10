Pronostico Bari-Catanzaro, le quote del match del San Nicola

Torna la Serie B e la nona giornata scatta al San Nicola con Bari-Catanzaro . Si affrontano le due squadre che (insieme allo Spezia) hanno più confidenza con il segno X : 5 pareggi per i calabresi, 4 per i pugliesi.

"Vietato" il pareggio

Dopo le prime due sconfitte il Bari ha collezionato due vittorie e quattro pareggi, per il Catanzaro una sola gioia, alla 4ª giornata: 3-1 alla Carrarese. Da segnalare che la squadra di Longo ha collezionato in sei occasioni su otto il Multigol 2-3. Il Catanzaro nelle tre trasferte fin qui disputate non ha mai segnato, subendo 2 gol nella sfida col Cesena.

Secondo i bookmaker è il Bari a partire favorito, il segno 1 si gioca a 1.94 su Cplay, a 1.93 su Zona Gioco e a 1.90 su BetFlag. Entrambe vanno a caccia dell'intera posta per scalare posizioni in classifica, vale la pena provare una giocata combo: doppia chance 1/2+Multigol 1-4. La quota si attesta sull'1.45.