Serie A, pronostico e quote di Milan-Udinese

Operazione sorpasso in casa Milan. La squadra di Paulo Fonseca dopo aver perso a Firenze per 2-1 si appresta a ricevere un Udinese che vanta due punti in più in classifica rispetto ai rossoneri. Il "Diavolo" ha tutte le carte in regola per disputare una buona partita, Leao e compagni nelle prime 3 gare di campionato giocate al "Meazza" hanno messo a segno la bellezza di 9 reti.