Pronostici e quote di Serie A, le statistiche di Venezia-Atalanta

Impegno sulla carta "agevole" per l' Atalanta di Gasperini . La " Dea " dopo aver battuto il Genoa con un sonoro 5-1 si prepara a sfidare il Venezia in trasferta. I lagunari dopo le prime 7 giornate di campionato sono posizionati sul gradino più basso della classifica di Serie A , i ragazzi allenati da Eusebio Di Francesco con 5 reti all'attivo e ben 12 al passivo hanno fatto registrare una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.

Un solo successo per l'Atalanta in trasferta (4-0 a Lecce), il club bergamasco nelle restanti 3 gare disputate lontano dal "Gewiss Stadium" ha messo a referto un pareggio (1-1 a Bologna) e due sconfitte (3-2 contro l'Inter e 2-1 contro il Torino).

Show in vista

Le quote pendono dalla parte di Mateo Retegui e compagni, il segno 2 su Cplay moltiplica la posta per 1.64 mentre su Goldbet e Lottomatica è proposto a 1.62.

Non si può escludere l'Over 2,5 al termine della seconda frazione di gioco, almeno 3 reti al novantesimo sono in lavagna a circa 1.68.