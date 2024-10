Pronostico Verona-Monza, sfida tra "quelli che aspettano..."

Verona-Monza fa calare il sipario sull' 8ª giornata di Serie A . A fare gli onori di casa sarà l'altalenante Hellas , rimasta l'unica squadra in Serie A a non aver ancora pareggiato: 3 vittorie e 4 sconfitte, con 12 gol fatti e subìti. Il Monza di Nesta invece è l'unica a non aver ancora vinto, rispetto al Verona è inferiore sia il numero di reti all'attivo (5) che quelle al passivo (9).

Multigol 2-3? Ecco quanto vale per i bookie

Il calendario è stato piuttosto impegnativo per entrambe ed è in partite come questa che occorre spingere sull'acceleratore. Il Verona gioca sempre a viso aperto, tanto da aver collezionato 4 "Goal+Over 2,5" di fila. In questo avvio di stagione la squadra di Zanetti non ha trovato la rete solo contro la Juventus.

Il Monza fin qui ha segnato poco ma contro Fiorentina, Inter e Roma sono arrivati punti e reti. Al Bentegodi è da valutare quindi l'opzione Goal: l'offerta di Cplay è 1.90, su William Hill si scende a 1.85 e su BetFlag a 1.83.

In previsione di un match combattuto e con due o tre reti totali occhio al Multigol 2-3, uscito negli ultimi quattro match del Monza. Su Cplay ed Elabet questo esito si gioca a 1.98, a 1.95 invece su Eurobet.