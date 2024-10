Pronostico Juve-Stoccarda, altro esame di tedesco per Thiago Motta

Sei gol totali contro Psv e Lipsia e sei punti in classifica. La Juventus di coppa vince e brilla e si presenta ad un altro esame di tedesco , dopo quello superato (3-2) in casa del Lipsia .

Ecco chi vince per le quote

Stavolta si gioca all’Allianz Stadium di Torino, l’avversario sarà lo Stoccarda. I tedeschi hanno fatto soffrire il Real Madrid all’esordio, perdendo 3-1 al Bernabeu (fino all’83’ si era sull’1-1), per poi pareggiare 1-1 con lo Sturm Graz un match che sulla carta li vedeva super favoriti.

La Juventus dovrà fare attenzione alle individualità dello Stoccarda (Undav e Leweling per citarne un paio), reduce dall a pesante sconfitta in Bundesliga (0-4) sul campo del Bayern Monaco.

I tedeschi sono abbonati a Goal e Over 2,5, esiti che anche la euro-Juve mostra di gradire. Allo Stadium almeno una rete per parte si gioca a 1.68 su Cplay, a 1.63 su BetFlag e a 1.62 su Zona Gioco.

Quota più o meno simile per la combo Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo.