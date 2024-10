Champions League, quote e pronostico di Barcellona-Bayern Monaco

La compagine blaugrana dopo aver perso in Francia contro il Monaco per 2-1 è riuscita a rialzare subito la testa battendo lo Young Boys con un sonoro 5-0. I bavaresi invece hanno compiuto il percorso inverso: l'undici allenato da Vincent Kompany dopo aver vinto per 9-2 contro la Dinamo Zagabria è stato fermato dall'Aston Villa sull'1-0.

Sfida spettacolo

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 al novantesimo è in lavagna mediamente a 2.42, la "X" vale 3.90 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.65.

La gara promette spettacolo, da segnalare che il Barcellona non ha mai segnato negli ultimi 4 precedenti disputati contro il Bayern tra il 14 settembre 2021 e il 26 ottobre 2022. Il Goal in controtendenza è proposto su Cplay a 1.33 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.30.

La "combo" Goal+Over 2,5 regala una quota pari a 1.46.