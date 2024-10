Europa League, pronostico e statistiche di Fenerbahce-Man United

Anche l' Europa League ha in programma sfide di grande livello, ad Istanbul il Fenerbahce di José Mourinho si appresta a ricevere il Manchester United di Erik ten Hag .

La compagine turca vanta già 4 punti in classifica: Edin Dzeko e compagni dopo aver centrato il successo all'esordio contro l'Union Saint-Gilloise (2-1) non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Twente. "Red Devils" imbattuti ma senza vittorie nelle prime due giornate: all'1-1 fatto registrare contro il Twente ha fatto seguito il 3-3 in trasferta contro il Porto.

Turchi a segno, ecco quanto vale il Multigol Casa 1-2

Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.85 mentre il "2" è proposto a circa 2.30.

Il Manchester United nelle ultime 4 gare esterne ufficiali ha subìto soltanto 3 reti contro il Porto mentre nelle trasferte disputate contro Aston Villa (0-0), Crystal Palace (0-0) e Southampton (3-0) ha sempre mantenuto la propria porta inviolata.

Il Fenerbahce è sempre andato a segno nelle prime 6 gare interne della stagione, il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay a 1.61 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.55.