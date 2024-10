Conference League, l'analisi e il pronostico di San Gallo-Fiorentina

Seconda giornata di Conference League , la Fiorentina dopo aver battuto al " Franchi " il TNS per 2-0 sfida in trasferta il San Gallo . La " Viola " di Raffaele Palladino sta vivendo un grandissimo periodo di forma, Adli e compagni hanno fatto registrare 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare ufficiali.

In fase calante invece il San Gallo: l'attuale sesta forza del campionato svizzero (14 punti conquistati in 10 partite) si presenta all'appuntamento con la Fiorentina dopo aver centrato soltanto un successo nelle ultime 5 partite disputate (1 pareggio e 3 sconfitte, una di queste è il 6-2 subito in Conference contro il Club Brugge).

Toscani favoriti

Le quote pendono dalla parte della compagine toscana, il segno 2 è proposto su Cplay a 1.65 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.62. La possibilità che questo match termini con almeno 3 reti al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.65.