Serie A, pronostico e statistiche di Napoli-Lecce

Il Napoli non si ferma, batte l' Empoli al " Castellani " per 1-0 e rimane ben saldo al comando della classifica con 19 punti. La squadra allenata da Antonio Conte con la vittoria ottenuta in Toscana ha centrato il settimo risultato utile consecutivo (sei vittorie e un pareggio).

Il Lecce che si presenta al "Maradona" è senza dubbio una squadra in crisi di risultati: l'undici giallorosso in questo avvio di stagione ha battuto soltanto il Cagliari mentre nelle restanti 7 partite ha fatto registrare 2 pareggi e 5 sconfitte.

Subito in vantaggio

Numeri alla mano si nota subito come il Napoli dopo aver perso a Verona per 3-0 abbia incassato solamente altre due reti nelle successive 8 gare di Serie A. Romelu Lukaku e compagni partono con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.30 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per ben 11 volte.

La possibilità che i partenopei chiudano in vantaggio il primo tempo di gioco è proposta su Cplay a 1.75 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.73. Intriga la "combo" che lega il Multigol Casa 2-4 al Multigol Ospite 0-1.