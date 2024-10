Serie A, Atalanta-Verona: pronostico "Multigol"

Il sabato di Serie A si chiude al Gewiss Stadium con Atalanta-Verona. La Dea viene dallo 0-0 in Champions col Celtic ma in campionato i bergamaschi hanno due vittorie alle spalle, contro Genoa e Venezia. L’Hellas, unica squadra in Serie A a non aver ancora pareggiato, è crollato in casa contro il Monza (0-3).