Serie A, pronostico Lazio-Genoa: l'analisi del match

La Lazio di Marco Baroni dopo aver battuto il Twente in Europa League per 2-0 torna a concentrarsi sul campionato. I biancocelesti dopo aver perso all'Allianz Stadium di Torino per 1-0 si apprestano a ricevere un Genoa che nelle prime 3 trasferte di Serie A ha fatto registrare soltanto una vittoria e due sconfitte.