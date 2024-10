Eliteserien, Bodo Glimt-Rosenborg: il pronostico sorride alla capolista

In Norvegia mancano cinque giornate al termine del campionato e, come lo scorso anno, per il titolo è corsa a due tra Bodo Glimt (campione in carica) e Brann . Oggi alle 19 tocca proprio alla capolista chiudere la 26ª giornata: all'Aspmyra Stadion arriva il Rosenborg sesto in classifica.

Precedenti e quote

Nove vittorie e tre pareggi, 35 gol fatti e 8 subìti. Questo l'impressionante score casalingo del Bodo, che ha già battuto 3-1 il Rosenborg all'andata. Va detto che in 9 degli ultimi 10 scontri diretti tra le due formazioni c'è sempre stata almeno una rete per parte. Non a caso, per i bookie il Goal è una possibilità concreta: quota 1.56 per Cplay, 1.55 per Bwin e Zona Gioco.

Bodo Glimt sulla carta favorito visto che sta volando anche in Europa League, dove ha vinto match in cui partiva decisamente sfavorito: 3-2 casalingo al Porto, colpo esterno per 2-1 a Braga. Il segno è valutato 1.51 da Cplay e Begamestar, 1.50 da Snai e William Hill. Il Rosenborg non batte in trasferta il Bodo Glimt da oltre 6 anni, la quota per il segno 2 è inevitabilmente alta pari a 5 volte l’investimento.