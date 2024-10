Pronostico Galatasaray-Besiktas, Icardi e Osimhen contro Immobile

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Besiktas chiude la 10ª giornata della Super Lig turca. La squadra allenata da Okan Buruk è prima con 25 punti (8 successi e un pareggio), il Besiktas è staccato di 5 lunghezze dai rivali (ma ha una gara in meno) con score di 6 vittorie e 2 pareggi.

Galatasaray in cerca di rivincita

Galatasaray a trazione offensiva, 27 i gol segnati da Icardi, Osimhen e compagnia. Il Besiktas è trascinato dai gol (8) di Ciro Immobile anche se va sottolineato anche l'ottimo rendimento difensivo: 5 i gol subìti.

Memorabile l'ultimo precedente tra le due squadre, nel match che ha assegnato la Supercoppa nazionale: ad agosto il Besiktas vinse 5-0 contro il Galatasaray, che ha dunque l'occasione di vendicare quella pesante sconfitta. Secondo i bookmaker può riuscirci: Cplay banca l'1 a 1.90, contro l'1.88 di Zona Gioco e l'1.87 di Snai. Il 2 del Besiktas si gioca a 3.50 su Planetwin, a 3.45 su Lottomatica e Snai.

Partita da Goal secondo gli operatori, almeno una rete per parte si gioca a 1.50. L'Over 2,5, registrato in 8 delle 9 partite giocate dal Galatasaray, è offerto a 1.53.