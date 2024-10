Serie A, pronostico e quote di Genoa-Fiorentina

In Serie A continua la corsa di una Fiorentina reduce da cinque risultati utili consecutivi. Nel dettaglio la "Viola" ha fatto registrare quattro vittorie, che diventano sei considerando anche gli impegni di Europa League, e un pareggio. La squadra di Raffaele Palladino dopo aver battuto la Roma al "Franchi" per 5-1 si appresta a giocare in trasferta sul campo di un Genoa che a Marassi ha all'attivo 3 pareggi e 2 sconfitte.