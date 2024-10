Dolcetto Juric o scherzetto Vanoli? Il pronostico di Roma-Torino

Comparazione quote 1X2 finale

Il Torino in campionato non ha segnato solo contro il Lecce, battendo 1-0 il Como i granata hanno ritrovato il clean sheet dopo 4 partite con ben 11 reti al passivo. Notte fonda in casa Roma (due vittorie e due sconfitte in casa), da segnalare che i giallorossi non hanno ancora fatto registrare la somma gol 4 mentre il Toro non ha ancora chiuso un match con due reti totali (somma gol 2).

Questa non può che essere la partita di Juric, per tanti motivi. Le quote sorridono alla sua squadra, un cui successo vale 1.72 per Cplay, 1.67 per Elabet e Snai. Il Toro che sbanca l'Olimpico è ipotesi offerta a 5 da Goldbet, Lottomatica e Sisal.

Da valutare la combo 1X+Multigol 2-4 (abbraccia anche un eventuale 1-1, score mai messo a referto fin qui dai piemontesi), in lavagna a 1.75.