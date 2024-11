Serie A, pronostico e quote di Verona-Roma

La Roma torna a vincere grazie a un gol di Paulo Dybala. I giallorossi dopo aver battuto il Torino all'Olimpico per 1-0 si apprestano a giocare in trasferta contro il Verona. L'Hellas in campionato è reduce da 3 sconfitte consecutive nelle quali ha subito la bellezza di 10 reti. Nel dettaglio la squadra allenata da Paolo Zanetti ha prima perso in casa contro il Monza (3-0) e poi non è riuscito ad evitare il ko nemmeno sui campi di Atalanta (6-1) e Lecce (1-0).