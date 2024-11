Premier League, Fulham-Brentford: fattore campo ancora decisivo?

Segnano entrambe? Le migliori quote

Solo un punto nelle ultime tre giornate per il Fulham, squadra che alla fine del primo tempo non si è mai trovata in svantaggio: 7 volte in parità, due volte davanti.

Come il Fulham anche il Brentford è abbonato all'esito Goal. Le Bees si fanno notare per i molti gol segnati nei primi tempi e anche per le reti realizzate nei primissimi istanti di partita: il Fulham è avvisato.

I numeri dicono anche che, solitamente, il Brentford tende a vincere in casa e a lasciarci le penne in trasferta. In un match tra due squadre che giocano a viso aperto è il Goal a lasciarsi preferire: quota 1.54 su Cplay e StarYes, 1.48 su Eurobet.