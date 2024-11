Inter-Arsenal, il pronostico della super sfida di Champions

La quarta giornata di Champions League prevede la super sfida del Meazza tra Inter e Arsenal. Due vittorie e un pareggio a testa per Inzaghi e Arteta, le loro squadre non hanno ancora subìto gol nel torneo. I Gunners tornano in Italia dopo il sofferto 0-0 con l'Atalanta, anche l'Inter aveva debuttato con un pari a reti bianche, in casa della corazzata Manchester City.