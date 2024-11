Champions League, quote e pronostico di Bayern-Benfica

È un Bayern Monaco dai due volti quello ammirato nelle prime tre giornate di questa Champions League . La squadra allenata da Vincent Kompany dopo aver battuto all'esordio la Dinamo Zagabria per 9-2 ha fatto registrare una doppia sconfitta consecutiva in trasferta contro Aston Villa (1-0) e Barcellona (4-1).

Harry Kane e compagni ora si apprestano a ricevere il Benfica. Le "Aquile" vantano 3 punti in più dei bavaresi: la sconfitta subita contro il Feyenoord (3-1) è arrivata dopo i successi ottenuti contro Stella Rossa (2-1) e Atletico Madrid (4-0).

Show in arrivo, possibili almeno 3 reti al 90'

Per le quote però non sembrano esserci molti dubbi su chi riuscirà a conquistare l'intera posta in palio, il segno 1 al novantesimo è in lavagna a 1.30 mentre il "2" si gioca mediamente a 8.75.

Il Bayern nelle ultime due gare ufficiali disputate in casa ha sempre vinto senza subire gol, al "4-0" inflitto allo Stoccarda ha fatto seguito il "3-0" contro l'Union Berlino. Match da Over 2,5, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.30 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.28. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol 3-5 al triplice fischio dell'arbitro.