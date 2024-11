Conference League, quote e pronostico di Apoel-Fiorentina

La Fiorentina che si appresta a giocare al " Neo GSP Stadium " di Nicosia ha fatto registrare due successi nelle prime due giornate di Conference League . La "Viola" dopo aver battuto il Tns per 2-0 è riuscita a vincere anche il match contro il San Gallo per 4-2.

Apoel fermo in classifica a quota 1: la compagine allenata da Manuel Jimenez ha prima pareggiato per 1-1 in Irlanda contro lo Shamrock Rovers e poi ha perso di misura in casa contro il Borac Banja Luka (1-0).

Toscani avanti per le quote

La Fiorentina parte nettamente con i favori del pronostico, il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto a circa 1.68 mentre la doppia chance 1X vale mediamente 2.05.

La "combo" che lega il segno 2 al Multigol 1-4 è offerta su Cplay e Sisal a 1.87 mentre su Eurobet moltiplica una qualsiasi puntata per 1.85.

Goal o No Goal? Per i bookie la gara potrebbe terminare con al massimo una squadra a segno. Il No Goal paga 1.83 mentre lo scenario di vedere entrambe le porte violate al novantesimo vale 1.87.