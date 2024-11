Pronostici Europa League, quote e statistiche di Galatasaray-Tottenham

Galatasaray e Tottenham si presentano all'appuntamento in programma al "Rams Park" di Istanbul da imbattute. La compagine turca nelle prime 3 giornate di Europa League ha fatto registrare due vittorie in casa (3-1 Paok e 4-3 Elfsborg) e un pareggio in trasferta (2-2 Rfs) mentre gli "Spurs" vantano 9 punti in classifica grazie ai tre successi ottenuti contro Qarabag (3-0), Ferencvaros (2-1) e Az Alkmaar (1-0).