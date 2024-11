Pronostico Union Saint Gilloise-Roma, per i bookie è un vero rebus!

Archiviato il ko di Verona , la Roma di Juric si appresta ad affrontare la trasferta in Belgio contro l' Union Saint Gilloise . Belgi con un solo punto in classifica, ottenuto a Bruxelles contro il Bodo Glimt . La Roma attualmente è in zona playoff con 4 punti, nell'unica euro-trasferta disputata i giallorossi hanno perso 1-0 in casa dell' Elfsborg .

Roma vince almeno un tempo: ecco la quota

Due gol fatti e altrettanti subìti in tre gare europee dalla Roma, abbonata all'Under 2,5. Un dato che evidentemente pesa sulle previsioni degli operatori: su Cplay, Goldbet e Lottomatica l'Under 2,5, a 1.72, è in vantaggio sull'Over proposto a 2 da Bwin, Planetwin e BetFlag.

Chi vincerà la sfida? Un bel rebus per i bookie, la Roma è di poco favorita a 2.55 mentre l'Union è proposto a 2.70. I giallorossi quest'anno effettivamente danno ben poche garanzie, da provare l'esito "Roma vince almeno un tempo: Sì" a 1.75.