Lazio, notte da brividi col Porto: quote e pronostico

Lazio-Porto è una delle partite più affascinanti nell'ambito della 4ª giornata di Europa League . La squadra di Baroni , a punteggio pieno dopo 3 partite, ha battuto Dinamo Kiev, Nizza e Twente con almeno due gol di scarto. Quattro i punti all'attivo per i lusitani, che dopo il ko in Norvegia col Bodo Glimt hanno pareggiato 3-3 col Manchester United e battuto 2-0 l'Hoffenheim.

Lazio, un solo pareggio. E il 2-2...

Nove gol segnati dalla Lazio, sette dal Porto. Le due squadre sono in fiducia e mettono in mostra un calcio divertente. Gli indizi portano dritti verso il Goal: esito quotato a 1.67 da Cplay, a 1.63 da BetFlag e a 1.61 da Zona Gioco.

Curiosità, la Lazio ha pareggiato solo una volta in questa stagione: 2-2 col Milan. Il segno X vale 3.35 per Cplay, 3.30 per Eurobet e 3.25 per Planetwin. Il risultato esatto 2-2 paga 13.5 su Cplay, 13 su Snai e 12.5 su Bwin.