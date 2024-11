Inter-Napoli, i numeri della sfida Scudetto tra Inzaghi e Conte

Antonio Conte torna a San Siro da avversario con il suo uomo di fiducia, Romelu Lukaku , altro grande ex della sfida. Inter-Napoli , in programma domenica sera al Meazza , è il meglio del meglio che al momento la Serie A possa offrire. Lo dice la classifica : Napoli primo con 25 punti, Inter staccata di un punto. Operazione sorpasso nel mirino per la Milano nerazzurra, missione incoraggiata dai precedenti con i partenopei. Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , per trovare l'ultimo blitz azzurro al Meazza contro l'Inter occorre riavvolgere il nastro fino al 30 aprile 2017: 1-0 firmato Callejon . Da lì in poi, cinque successi dell'Inter e due pareggi.

Come arrivano Inter-Napoli al big match

I numeri del campionato in corso dicono che l'Inter ha perso solo il derby col Milan, per il resto si contano sette vittorie e tre pareggi con 25 gol fatti (secondo miglior attacco del torneo) e 13 al passivo. Il Napoli vanta otto vittorie, un pareggio e due ko, arrivati nella prima e nell'ultima partita disputata. I partenopei perdono poco ma, quando lo hanno fatto, il rumore si è sentito: 0-3 contro il Verona al Bentegodi, stesso score contro l'Atalanta al Maradona. La squadra di Antonio Conte può comunque vantare la seconda miglior difesa della Serie A (8 gol subìti), tanto che in ben 9 delle sue 11 partite giocate almeno una squadra è rimasta a secco di gol.

Inter imbattibile... a metà

Occhio al dato sui primi tempi dell'Inter. La squadra di Inzaghi in campionato non è mai andata al riposo in svantaggio: cinque volte davanti a metà gara, sei in parità. Per uniformità di dati, ecco come si è comportato l'undici di Conte nei primi 45 minuti di gioco. Quattro volte in vantaggio, due volte sotto e cinque volte all'intervallo su un risultato di parità.

