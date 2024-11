Pronostici Serie A, Roma-Bologna: quote ok per i giallorossi

Allo stadio Olimpico di Roma la squadra allenata da Ivan Juric si appresta a ricevere il Bologna di Vincenzo Italiano . I giallorossi , fermi a quota 13 punti in classifica dopo il ko di Veroma , ospitano una squadra che non ha mai perso nelle ultime 8 giornate del torneo. Riccardo Orsolini e compagni, reduci dall'1-0 ottenuto contro il Lecce , in queste 8 gare hanno fatto registrare 3 successi e 5 pareggi.

Molte reti in vista

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a circa 2.10 mentre il "2" paga mediamente 3.65. La Roma ha sempre centrato l'Under 2,5 nelle ultime 3 partite disputate davanti al proprio pubblico. L'Over 2,5 in controtendenza è offerto su Cplay a 2.12 mentre su Goldbet e Lottomatica si gioca a 2.10. Da non escludere il Goal al termine del secondo tempo di gioco.