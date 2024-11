Pronostico Inter-Napoli, Inzaghi sorpassa Conte? Cosa dicono le quote

L’Inter di Simone Inzaghi in classifica ha un punto in meno dei partenopei ed in casa ha fatto registrare 4 vittorie su 6. Lautaro Martinez e compagni al “Meazza” vantano 15 reti all’attivo e 8 al passivo mentre il Napoli in trasferta viaggia a una media di 1,4 gol realizzati e 0,6 subiti.

Porte violate al "Meazza"

Le quote di questo incontro sorridono ai padroni di casa: il segno 1 paga mediamente 1.85 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 4.25. Può starci almeno una rete per parte, il Goal è offerto su Cplay a 1.75 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.72.

Lautaro contro Lukaku

Troppo invitante la sfida tra ex compagni d'attacco, Lautaro e Lukaku, per non essere presa in considerazione dai bookie. Chi segnerà più gol tra i due? I bookmaker propendono per l'argentino, offerto a 3.75, per Lukaku (che ha già segnato al Milan in questo campionato) l'offerta sale a 5.50.