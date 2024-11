Padova, quanti gol contro il Novara? Cosa dicono le quote

Pronostico Under/Over 1,5 Squadra Casa

Il dominio dei patavini è certificato anche dai gol fatti, 25, e subìti, 5 (miglior difesa del girone).

Il Novara dopo un brutto avvio di stagione ha decisamente cambiato passo: un solo ko nelle ultime dieci giornate, poi cinque vittorie e quattro pareggi.

Gli uomini di mister Gattuso sono in piena corsa per un posto nei playoff. Per le quote, tuttavia, la serie positiva dei piemontesi è destinata ad interrompersi all’Euganeo. Il successo dei biancoscudati è offerto a 1.50 da Cplay mentre vale 1.48 per BetFlag e 1.47 per William Hill.

A prescindere dal risultato finale è da considerare la possibilità che il Padova possa segnare almeno due gol (esito Over 1,5 Casa): 1.83 l'offerta di Cplay e StarYes e Sisal.