Serie A, altri esoneri in arrivo? Ecco chi rischia per i bookie

L'esonero di Juric agita ulteriormente le acque in casa Roma. La panchina giallorossa attende il suo nuovo allenatore ma nel frattempo l'occhio attento dei bookie guarda agli altri tecnici di Serie A. In base alle quote rilasciate sui siti degli operatori, entro Natale potrebbero esserci altri esoneri/dimissioni. Ecco gli allenatori considerati più a rischio.