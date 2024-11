Via al 2° round di ICONE, il quiz targato GoldBetlive. Ecco cosa si può vincere

Goldbetlive premia di nuovo la passione per il calcio. È partito il secondo round del contest “ ICONE ”, l’avvincente sfida lanciata dalla piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo per testare la conoscenza degli appassionati sulla storia del calcio italiano e che consente di vincere le maglie dei grandi campioni del passato recente della Serie A.

Concorso "ICONE", come iscriversi e cosa si vince

A seguito del grande successo della prima fase del concorso, che ha permesso al fortunato vincitore di aggiudicarsi la maglietta del capitano del Cagliari della stagione 2010/11, GoldBetlive rilancia con la fase due della sfida: dall’11 novembre al 20 dicembre, sulla landing page dedicata, gli utenti avranno l’opportunità di partecipare al contest compilando il form con i proprio dati e rispondendo a una domanda sulla storia del calcio italiano estratta a sorte da un paniere di 100 quesiti. Tre alternative proposte, una sola risposta esatta. Qui il regolamento.

Tutti coloro che risponderanno correttamente, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione che mette in palio la maglietta di un iconico fuoriclasse del Parma che vinse la Coppa UEFA nella stagione 1998/99. Un premio pensato per coinvolgere la community e premiare la passione del pubblico per il calcio.

Per maggiori informazioni su come partecipare al Concorso ICONE e rimanere aggiornato su tutte le news del mondo dello Sport puoi visitare il sito di Goldbetlive.