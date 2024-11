Pronostico Venezuela-Brasile, il dato della Vinotinto è sorprendente

Vigilia di Venezuela-Brasile, match dell'11ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali. Il Brasile ha rimesso la situazione a posto vincendo, ad ottobre, le partite con Cile (2-1 esterno) e Perù (4-0 a Brasilia). Il Venezuela al momento è ottavo, dunque non qualificato, e ha bisogno di punti per scalare posizioni in classifica.