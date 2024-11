Pronostico Francia-Israele, in gioco il "Minuto dell'ultimo gol"

Allo Stade de France è in arrivo una di quelle sfide che davvero non dovrebbe avere storia. La Francia , nove punti in quattro partite, ospita Israele che fin qui ha sempre perso subendo 13 gol in totale.

Francia-Israele, quanto paga il gol di un sostituto

Israele ha segnato un gol esatto in ciascuna delle quattro partite di Nations League fin qui disputate. Magra consolazione per la nazionale di Shimon, molto vicina alla retrocessione in Lega B. Lo scorso 10 ottobre i transalpini vinsero 4-1, dilagando solo nel finale con le reti di due subentrati, il laziale Guendouzi e Barcola. Da questo precedente si ricavano due spunti interessanti. L'ipotesi che in Francia-Israele vada a segno un sostituto vale due volte la posta. Per chi crede che l'ultimo gol del match venga messo a segno nei minuti che vanno dal 76' a fine partita l'offerta dei bookie è pari a 1.80.

Probabile poi, secondo gli operatori, che la Francia possa andare al riposo in vantaggio: a 1.44 su Cplay, 1.40 su Sisal e William Hill.