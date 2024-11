Pronostico Danimarca-Spagna, Isaksen e compagni cercano l'impresa

Il gruppo 4 della Lega A di Nations League manda in onda la sfida tra Danimarca e Spagna. Già qualificata ai quarti la Roja di de la Fuente , che difende il primato in classifica dall'assalto di una Danimarca staccata di tre punti.

A Murcia decisivo Zubimendi



10 giugno 2022: ecco la data dell'ultimo ko casalingo degli scandinavi, che tuttavia non battono la Spagna dal 1993: da lì in poi, monologo iberico con sette successi e un pareggio.

Risultati alla mano, questi incontri sono terminati quasi tutti con un numero di gol compreso fra uno e tre. Secondo i bookmaker la Roja non farà sconti, tanto che un blitz al Telia Parken è offerto a 1.80 da Cplay, Goldbet e Planetwin mentre l'1 oscilla tra il 4.60 di Bwin e il 5.15 di Lottomatica, in mezzo si colloca l'offerta di Eurobet, pari a 4.90.

Nell'incrocio più recente, a ottobre, la Spagna si è imposta di misura grazie ad un gol di Zubimendi. Per chi crede che, come a Murcia, la sfida possa chiudersi con due reti al massimo, l'Under 2,5 è reperibile a 1.70 sulle lavagne di Cplay e Betsson, a 1.68 su Planetwin. L'Over 2,5 invece vale, generalmente, un raddoppio.