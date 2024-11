Pronostico Germania-Bosnia, una "tricombo" per la sfida tra Rudiger e Dzeko

Da una parte una squadra, la Germania , che, pur non brillando, viene da tredici partite di fila senza sconfitte al novantesimo (nei quarti di finale dell’Europeo disputato a casa loro i tedeschi sono stati sconfitti dalla Spagna a un minuto dallo scadere dei tempi supplementari) e dall’altra una formazione, la Bosnia , che è reduce da una striscia di dieci esibizioni di fila nell’arco delle quali non solo non ha mai vinto ma ha rimediato soltanto un pareggio. Con questo biglietto da visita le due nazionali , inserite nel gruppo 3 della Lega A di Nations League , si affrontano regalando un vero e proprio testacoda con Rudiger e compagni (già qualificati) primi nel girone (e imbattuti nei quattro incontri già disputati) alle prese con Dzeko e soci che, al contrario, nelle quattro uscite di questa competizione non hanno mai vinto conquistando un solo punto (0-0 con l’Ungheria) che vale loro l’ultimo posto in classifica .

Occhio alla "Tricombo"

Sono dieci le reti messe fin qui a segno nel torneo dai tedeschi e soltanto tre quelle subìte. Tre proprio come quelle complessivamente segnate dall’undici slavo che di reti ne ha incassate ben nove. Alla Germania basterebbe un solo punto per essere già qualificata matematicamente come prima del girone ma, con queste premesse, appare evidente che le chances di successo della compagine guidata da Nagelsmann sono elevatissime. La pensano allo stesso modo le quote che propongono il segno “1” ad una quota contenuta: 1.10 per Cplay, 1.09 per Snai e 1.08 per BetFlag. Il “NoGoal” è accreditato di un premio appena più interessante. Anche l’Over 2,5 rientra tra gli esiti più probabili secondo tutti i bookmakers e quindi, per cercare di mettere insieme una proposta più interessante, si potrebbe provare a mettere insieme tutti e tre questi esiti in una combo tripla. Una soluzione del genere (segno “1” più NoGoal più Over 2,5) farebbe lievitare decisamente la quota che arriva a pagare 2.38 volte la posta optando per Cplay e Begamestar, 2.15 invece per Elabet.

Un po’ di rischio c’è ma provarci ne potrebbe anche valere la pena.