Pronostico Montenegro-Turchia: quote e statistiche del match

Podgorica City Stadium , la Turchia di Vincenzo Montella si gioca il primo posto del gruppo 4 della League B sul campo del Montenegro . Arda Guler e compagni non hanno mai perso in questa edizione della Nations League : 3 vittorie e 2 pareggi con 8 reti realizzate e 3 subite.

Montenegro ultimo a quota 0 punti in classifica, Nikola Krstovic e compagni a causa delle 5 sconfitte subite consecutive sono già matematicamente retrocessi in League C.

Turchia, tre punti possibili

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della nazionale turca, il segno 2 è in lavagna a 1.50 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 2.40.

Nell'ultima trasferta disputata la Turchia ha battuto l'Islanda per 4-2. Altro Over 2,5 in arrivo? Più di 2,5 reti al novantesimo sono proposte su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.65.