Pronostico Bosnia-Olanda, ad Eindhoven fu manita arancione

Cala il sipario sulla fase a gironi di Nations League . Nel gruppo 3 la Bosnia chiude in casa contro l' Olanda , che in virtù del 4-0 all'Ungheria approda ai quarti del torneo come seconda classificata, alle spalle della Germania . Fallimentare l'avventura della Bosnia di Dzeko , un solo punto in cinque partite e ben 16 gol al passivo. La retrocessione in Lega B è conseguenza inevitabile, a prescindere dal risultato di questa sfida.

Quanti gol a Zenica? Cosa dicono le quote

L'umiliante 0-7 incassato dalla Germania ha prolungato a undici la striscia di gare senza vittorie della Bosnia: dieci sconfitte e un pareggio. In questa serie nerissima spicca anche la manita incassata dall'Olanda ad Eindhoven, lo scorso 7 settembre. In trasferta l'Olanda ha pareggiato 1-1 con l'Ungheria e perso 1-0 in Germania, ci sono le premesse per un successo arancione a Zenica.

I bookie sono dello stesso avviso: su Cplay il 2 si gioca a 1.33, contro l'1.32 di Snai e l'1.30 di BetFlag. Meno probabile una vittoria della Bosnia, reperibile a 9.00 su Bet365 e Bwin, a 8.75 su Planetwin.

In Nations League Bosnia e Olanda hanno fatto registrare una media gol a partita rispettivamente di 3,8 e 3,6. Possibile dunque l'Over 2,5, a 1.66 su Cplay e a 1.63 su BetFlag e Zona Gioco. L'opzione Over 3,5 è pagata addirittura 2.70.