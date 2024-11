Pronostico Bahia-Palmeiras, "Verdao" contro il tabù trasferta

Per gli appassionati di calcio sudamericano è un midweek da non perdere. Il campionato brasiliano è alle battute finali, a cinque giornate dal termine è bagarre per il primo posto. Al momento comanda il Botafogo con 68 punti, 4 in più del Palmeiras e 5 sul Fortaleza .

Occhio ai precedenti: c'è un dato sorprendente

Nella 34ª giornata il Palmeiras fa visita al Bahia, scivolato in ottava posizione dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime cinque partite. Meglio il Palmeiras nello stesso periodo, con 8 punti raccolti. Il ko in casa del Corinthians ha messo fine a una serie di quattro trasferte da imbattuti (10 punti raccolti sui 12 in palio) per Gustavo Gomez (ex Milan) e compagni. Riprendere la marcia sarebbe fondamentale per mettere pressione al Botafogo, impegnato in casa dell'Atletico Mineiro.

Gli ultimi 4 precedenti tra le due squadre sono terminati con No Goal e Under 2,5 ma il dato che più sorprende è un altro: nelle ultime 14 sfide non ha mai vinto la squadra che giocava in trasferta.

L'ultimo blitz del Palmeiras risale al 18 giugno 2017; ecco perchè il 2 del "Verdao" ha una quota piuttosto alta: 2.20 su Cplay e Begamestar, 2.15 su Elabet. Da valutare allora una giocata combo, del tipo: X2+Multigol 1-4, a quota 1.60.