Pronostico Atletico Mineiro-Botafogo, prove di finale di Copa Libertadores

Atletico Mineiro e Botafogo fanno le prove generali, in campionato, in vista dell'appuntamento del 30 novembre che assegnerà la Copa Libertadores 2024 . La squadra ospite vuole approfittare del momento no del "Galo" (una sola vittoria nelle ultime 10 partite, tra tutte le competizioni) per tenere a bada la concorrenza che si è rifatta sotto dopo il deludente 0-0 casalingo contro il Cuiaba.

Atletico in crisi, il Botafogo ha una super difesa

In campionato il Botafogo ha vinto per 1-0 le ultime tre trasferte e la sua difesa (la meno battuta del torneo) è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. L'Atletico Mineiro pur disponendo di attaccanti come Hulk, Edu Vargas e Paulinho è in crisi di gol: ne ha segnati solo 7 nelle ultime 10 partite, scivolando al decimo posto in classifica. Il Galo proverà comunque a fare la sua parte contro un avversario concreto come il Botafogo.

I bookmaker vedono favorita la capolista: il segno 2 si gioca a 2.22 su Cplay, a 2.20 su Eurobet e a 2.15 su Snai. La vittoria dell'Atletico Mineiro paga generalmente 3.10 volte la posta.

Da valutare la giocata che mixa il Multigol Casa 0-1 e il Multigol Ospite 1-3: per questa opzione l'offerta dei bookie è pari a 1.85 volte la posta.