Pronostico e quote di Independiente Rivadavia-River Plate: l'analisi del match

La 23ª giornata del campionato argentino prevede un impegno abbastanza agevole per il River Plate . La squadra biancorossa (9 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) dopo aver battuto per 3-0 il Barracas Central si appresta a giocare sul campo dell'I ndependiente Rivadavia .

I padroni di casa sono posizionati nella parte bassa della classifica con soltanto 25 punti conquistati. I biancoblù davanti al proprio pubblico con 7 reti segnate e 6 subite hanno fatto registrare 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Poche reti in vista

Il River Plate non ha mai perso nelle precedenti 7 gare esterne del torneo e complessivamente con 6 gol all'attivo e 8 al passivo ha regalato l'Under 2,5 in 8 incontri su 10. Massimo due reti al termine del secondo tempo sono offerte su Cplay a 1.52, su Goldbet a 1.50 e su Bet365 a 1.53. Può starci la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5.