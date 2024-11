Campionato argentino, pronostico e quote di Independiente-Gimnasia La Plata

La 23ª giornata del campionato argentino mette a confronto l' Independiente e il Gimnasia La Plata . Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica : i " Diavoli Rossi " con 6 vittorie, 12 pareggi e 4 sconfitte ne hanno conquistati 30 su 66 mentre i " Lupi " vantano 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte.

Da segnalare che l'Independiente in casa ha perso in una sola occasione mentre nelle restanti 10 gare interne ha fatto registrare 4 successi e 6 pareggi. In queste 11 partite la società di Avellaneda ha realizzato 12 reti, 7 quelle al passivo.

I numeri della partita

La partita si preannuncia equilibrata, il Gimnasia La Plata non ha mai perso nelle ultime 6 trasferte del torneo (2 vittorie e 4 pareggi). Il segno 1 al termine del secondo tempo si gioca mediamente a 1.90 mentre la doppia chance X2 è proposta a circa 1.80.

Curiosità: l'Independiente dopo aver battuto il Banfield per 2-1 nel corso della 5ª giornata di campionato non ha più fatto registrare la "Somma Gol Casa 2" al "Libertadores de América". La possibilità che i padroni di casa segnino esattamente due reti in questo incontro è proposta su Cplay a 3.75 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 3.70.