Milan-Juventus, altro esame per Fonseca contro i bianconeri (imbattuti)

Milan-Juventus è, oltre a Napoli-Roma , il match più atteso della 13ª giornata di Serie A . Il Diavolo (deve recuperare il match col Bologna) vuole sentirsi ancora coinvolto nel discorso scudetto , la Juve (a meno due dal Napoli capolista) vuole mandare un messaggio di forza alla concorrenza. Del resto lo ha già fatto a Milano, contro l' Inter di Inzaghi , bloccata sul 4-4 . Un risultato che ha smentito le previsioni della vigilia che facevano presagire una partita con poche reti, come era accaduto nelle sei precedenti sfide tra Inter e Juve. Curiosità vuole, come evidenziano le statistiche di Lottomatica.Sport in questo video , che anche gli ultimi sei incroci ufficiali tra Milan e Juve siano terminati con due reti al massimo.

Juve più solida, occhio ai legni colpiti

Quanto a gol segnati le due formazioni sono vicinissime: 21 a 20 per la Juventus. Il Diavolo però "doppia" i bianconeri nei gol subìti, 14 contro 7. La prima sfida per Fonseca sarà ridare equilibrio e solidità alla sua squadra per competere ad altissimi livelli.

Sponda Juve, il cambio di marcia recente è stato netto e i numeri lo certificano: dieci gol segnati nelle ultime quattro partite contro gli undici delle prime otto giornate. Lo stesso vale per i gol incassati: solo uno fino all'8ª giornata, a cui se ne sono aggiunti altri 6 tra Inter (4-4) e Parma (2-2).

La Juve approda a Milano con l'obiettivo di difendere la sua imbattibilità in campionato: sei vittorie e sei pareggi. Occhio infine alla componente "fortuna". La Juventus, alla luce dei sette legni colpiti (tra pali e traverse), non è stata particolarmente agevolata da questo punto di vista. Il Milan invece conta tre legni colpiti in undici giornate.

