Il Bayern di super Kane sfida il Psg di Luis Enrique: quote e pronostico

Stanno dominando i rispettivi campionati ma in Champions la qualificazione diretta è ancora lontana. Bayern Monaco e PSG si affrontano in Germania con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali: i parigini al momento sarebbero addirittura eliminati dal torneo, tedeschi in zona playoff.

Pronostico Goal/No Goal e... Tiri in porta

Nel weekend Bayern e PSG hanno avuto vita facile, Augsburg e Tolosa spazzati via con un secco 3-0. Per la settima volta nelle ultime otto partite, tra campionato e coppe, i bavaresi non hanno concesso gol. Non solo, anche in quattro delle ultime cinque sfide con il Paris il Bayern ha conquistato vittoria e clean sheet.

Nell'occasione tuttavia i bookmaker, pur ritenendo probabile la vittoria tedesca (offerta mediamente a 1.60), prevedono che entrambe possano andare a segno. Il Goal si gioca a 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.45 su BetFlag e Zona Gioco.

Finora Harry Kane (tripletta venerdì sera all'Augsburg) è stato il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio in Champions League: 12. L'Over 1,5 tiri in porta si può prendere in considerazione. Nelle fila del PSG il più "preciso" è stato l'esterno Hakimi (6 conclusioni nello specchio), un cui tiro in porta contro il Bayern è quotato a 2.10.