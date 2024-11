Champions League, quote e pronostico di Young Boys-Atalanta

Atalanta ancora imbattuta in questa nuova edizione della Champions League. La "Dea" nelle prime 4 giornate del torneo ha fatto registrare due vittorie e due pareggi. Da segnalare che l'undici nerazzurro ha conquistato 6 punti su 6 in trasferta, nel dettaglio l'undici di Gasperini ha battuto prima lo Shakhtar per 3-0 e poi lo Stoccarda per 2-0.