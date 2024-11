Champions League, pronostico e statistiche di Slovan Bratislava-Milan

Il Milan nel corso della quinta giornata della prima fase di questa nuova edizione della Champions League gioca in trasferta sul campo dello Slovan Bratislava . I rossoneri di Paulo Fonseca nell'ultima gara esterna disputata in Europa hanno battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti per 3-1. Il " Diavolo " vanta 6 punti in classifica , Morata e compagni prima di vincere contro i " Blancos " avevano vinto con lo stesso risultato anche al " Meazza " contro il Bruges .

Subito in vantaggio

Lo Slovan Bratislava è ultimo con 0 punti conquistati in 4 match. La compagine biancoceleste in queste 4 gare è riuscita a trovare la via del gol in sole 2 occasioni mentre il computo delle reti subite è fermo a quota 15.

Sulla carta il segno 2 non sembra in discussione, la vittoria del Milan è proposta su Cplay a 1.22 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.20. Per alzare di poco il coefficiente di difficoltà si può provare il "2" già al termine dei primi 45 minuti di gara. Il "Diavolo" in vantaggio al duplice fischio dell'arbitro si gioca mediamente a 1.40.