Lottomatica.Sport, scopri il nuovo mondo dell'informazione sportiva

Calcio in primo piano

Il calcio ovviamente recita un ruolo di primo piano sul sito web. Dalla Serie A alle Coppe Europee, dalle Nazionali ai campionati esteri, ma anche Fantacalcio e Calcio femminile. In queste sezioni, gli utenti troveranno news per stare sempre al passo con gli eventi e analisi dettagliate che forniranno spunti di dibattito a tutti gli appassionati.

L’offerta di Lottomatica.sport si è inoltre arricchita della sezione video, in cui gli utenti troveranno l’analisi pre-match delle tre partite di cartello della giornata di Serie A con informazioni accurate sullo stato di forma delle due squadre e i precedenti tra le due formazioni.

Tutto sugli Altri Sport

Oltre al calcio, Lottomatica.sport segue da vicino gli avvenimenti di tanti altri sport, con tennis, basket e motori in primo piano. Sul nuovo portale di riferimento dell’informazione sportiva, si può conoscere il programma dei tornei a cui prenderà parte Sinner nel 2025 che non dovrebbe prevedere la Coppa Davis e rimanere aggiornato sui risultati dell’NBA. Gli appassionati Motori, invece, non vorranno perdere l'appuntamento con il Gran Premio del Qatar con la Ferrari ancora in lotta per il titolo costruttori.

L'offerta informativa di Lottomatica.sport comprende infine la sezione Spettacolo con i programmi Ballando con le Stelle e X Factor che si apprestano a entrare nel vivo.

Per rimanere aggiornato sui tuoi sport preferiti, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.