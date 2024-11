Champions League, pronostico e quote di Monaco-Benfica

Al "Louis II" va in scena il confronto tra il Monaco e il Benfica. La squadra allenata da Adi Hutter non ha mai perso nelle prime 4 gare disputate in Champions League. Nel dettaglio l'undici monegasco ha prima liquidato la pratica Barcellona per 2-1 e poi dopo il pareggio ottenuto sul campo della Dinamo Zagabria (2-2) ha fatto registrare altre due vittorie contro Stella Rossa (5-1) e Bologna (1-0).